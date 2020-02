Borsa: Milano allunga (+0,99%) col Banco

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Allunga il passo Piazza Affari (+0,99%), al pari degli altri listini europei, sull'onda del rimbalzo delle borse asiatiche e coi futures Usa in rialzo mentre sono partite con qualche intoppo le primarie dei democratici in Iowa. Lo spread Btp Bund poco mosso a 138,8 con un rendimento dello 0,96% non spiega fra le banche la corsa di Banco Bpm (+2,35%) considerata fra i possibili protagonisti del risiko, insieme Ubi (+2,03%), che l'atteso via libera della Ue a Mps per la cessione di Npl potrebbe favorire. Proseguono intanto gli acquisti su Prysmian (+2,16%) e recupera Stm (+1,82%). Le prese di profitto mettono al palo invece Nexi (+1,06%) all'indomani del rally innescato da Worldline-Ingenico. Col segno meno c'è poi soltanto A2a (-0,69%) nel paniere principale. Fuori fa un altro timido passo avanti Mediaset (+0,62%) grazie alla sentenza del tribunale di Milano che ha bocciato il ricorso di Vivendi.