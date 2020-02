Borsa: Asia rimbalza con sostegno Cina

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Rimbalzano le Borse asiatiche, cinesi comprese, all'indomani del tonfo segnato lunedì alla riapertura dei mercati per la paura del coronavirus. Dopo uno scivolone iniziale Shanghai e Shenzhen hanno imboccato la via del rialzo e poi chiuso la seduta con guadagni rispettivamente pari all'1,34 e dell'1,8% mentre lo yuan offshore ha recuperato leggermente terreno sul dollaro (+0,3% a 6,99). Gli investitori confidano in interventi delle autorità con misure di sostegno all'economia per arginare gli effetti derivanti dal virus che ha finora colpito, secondo i dati ufficiali diffusi da Pechino, 20.000 persone provocando la morte di 425. E la Banca Centrale cinese ha già cominciato a immettere liquidità nel sistema bancario.

Si è mossa ancora meglio, fra gli altri listini asiatici, Seul (+1,84%). Sale, a mercato ancora aperto, Hong Kong (+1,22%). Più cauta Tokyo (+0,49%) malgrado i futures europei e Usa siano positivi.