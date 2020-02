Worldline e Ingenico, nasce quarto player e-payment

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Worldline acquista Ingenico e crea il quarto player al mondo nei servizi di pagamento elettronico, con 5,3 miliardi di ricavi proforma. Un'operazione che assegna un equity value a Ingenico di 7,8 miliardi di euro: verranno corrisposte 11 azioni Worldline e 160,5 euro ogni 7 azioni Ingenico. In Borsa a Parigi Ingenico vola in rialzo del 9,03% a 114,8 euro mentre Worldline cede il 6,8% a 59,7 euro. Spunto anche per Nexi che in avvio di seduta viene comprata a 12,9 euro (+1,2%).