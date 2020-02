Nasce Assodire, più 'peso' Casse private

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Cassa forense (avvocati), Enpam (medici e dentisti) e Inarcassa (architetti e ingegneri) sono i soci fondatori di Assodire, Associazione degli investitori responsabili, che "come avvenne con la partecipazione in Banca d'Italia (di cui ciascun Ente previdenziale privato acquisì il 3% del capitale, ndr), fanno da apripista", in "difesa degli interessi dei professionisti e a sostegno dell'economia e del mercato finanziario". Lo apprende l'ANSA. Gli obiettivi sono "conseguire una partecipazione attiva, mediante l'esercizio dei diritti di voto e il monitoraggio su temi gestionali", ritenuti "rilevanti". Per il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro si vuol "far valere una popolazione di 800.000 professionisti e un patrimonio che, per le tre Casse insieme, è di circa 50 miliardi di euro, a difesa del diritto di voto nella partecipazione delle attività quotate nel Paese".