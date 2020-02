Coronavirus: Borse cinesi crollano, bruciati 420 miliardi. Petrolio giù

Le Borse cinesi crollano alla prova dei mercati dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, quando la corsa dell'epidemia è ancora sostenuta e i decessi hanno superato quelli della Sars del 2003.



I listini, tra Shanghai e Shenzhen, hanno mandato in fumo 420 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione: Shanghai ha perso il 7,72%, Shenzhen il'8,41%.



Ma i mercati europei tengono.



Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,96% a 23.460 punti.



Bene anche le altre borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,45% a 5.832 punti, Francoforte lo 0,49% a 13.045 punti e Londra lo 0,55% a 7.326 punti.



Petrolio in forte calo con il coronavirus.

Il petrolio crolla a New York, dove il Wti perde il 3,12% e scende sotto i 50 dollari al barile per la prima volta da oltre un anno.

Anche il Brent affonda e segna i minimi degli ultimi 13 mesi, con le quotazioni che perdono il 3,4% a 54,70 dollari al barile.