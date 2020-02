Borse cinesi a picco, in fumo 420 mld

Nel giorno di riapertura dei mercati dopo la pausa del Capodanno lunare, le Borse cinesi, tra Shanghai e Shenzhen, hanno mandato in fumo 420 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione:, Shanghai ha perso il 7,72%, Shenzhen il'8,41%. A pesare sono i timori per il coronavirus che invece non hanno influenzato le aperture delle piazza europee, tutte positive. Milano ha aperto in rialzo dello 0,26%, in linea con Parigi e Londra, nel primo giorno di contrattazioni post Brexit.