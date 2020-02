Borsa: Milano piatta, bene Nexi ed Hera

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Dopo un avvio in leggero rialzo Piazza Affari si muove attorno alla parità (Ftse Mib +0,09%) con Poste (-1,5%) e Tim (-1,2%) che frenano il listino. Fiacca anche Atlantia (-1%) in attesa di conoscere il destino della concessione di Autostrade. Tra i titoli positivi svetta Nexi (+1,6%), resa frizzante dalla maxi-acquisizione da Ingenico da parte di Worldline, assieme ad Amplifon (+1,5%). Tra le utilities bene Hera (+1,2%), che ha rafforzato con una partecipazione incrociata i legami con Ascopiave, mentre tra i bancari si mettono in luce Intesa e Unicredit (+0,7%). Saipem (-0,8%) tocca i minimi da 52 settimane in scia al calo del petrolio.