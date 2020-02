Borsa: Milano migliore Europa con Nexi

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Piazza Affari consolida i rialzi nel corso della mattinata e a metà seduta allunga il passo rispetto alle altre Borse europee. Il Ftse Mib sale dello 0,6%, davanti a Londra +0,4%, Francoforte +0,2% e Parigi +0,1%, con gli investitori resi cauti dall'epidemia di coronavirus.

Sul listino milanese svetta Nexi (+4,1%), che festeggia l'acquisizione di Ingenico da parte di Worldline, davanti a Prysmian (+2,5%). Bene i titoli sanitari con Amplifon (+2,3%), Recordati (+1,3%) e Diasorin (+1,3%). Tra i bancari si mette in luce Mediobanca (+1,5%) davanti a Intesa (+0,9%) e Unicredit (+0,7%), in una settimana che vedrà i principali istituti italiani approvare i propri bilanci.

Fatica Tim (-1,1%), oggetto di una sanzione del Garante della privacy per pratiche commerciali scorrette, assieme a Bper (-1,1%). Atlantia scende (-0,8%) in attesa di novità sulla concessione, deboli anche Italgas (-0,7%) e Azimut (-0,6%).