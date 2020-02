Borsa, l'Europa tiene, debole petrolio

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Borse europee in cauto rialzo nonostante l'epidemia di coronavirus continui a mietere vittime e i listini cinesi siano crollati dopo il lungo periodo di chiusura deciso per cercare di contenere il contagio.

In rialzo i future su Wall Street mentre i Treasury perdono terreno, con i rendimenti in rialzo di 2 punti, e gli investitori soppesano gli interventi della Banca centrale cinese per sostenere l'economia in questa fase di grande affanno.

Londra, nella prima seduta post-Brexit, avanza dello 0,3%, Francoforte e Parigi dello 0,2% e Milano dello 0,1% mentre l'indice Pmi manifatturiero dell'area euro è stato leggermente migliore delle attese. Ancora debole il petrolio, con la domanda cinese scesa del 20% a causa degli effetti delle misure di contenimento dell'epidemia: il Wti scende a 51,4 dollari (-0,2%) e il Brent a 56,2 dollari (-0,8%). Tra i titoli del Vecchio Continente vola Ingenico (+11,2%), acquisita da Worldline, trascinando anche l'italiana Nexi (+3,5%), e corre Ryanair (+4%) dopo i conti.