Borsa: l'esperto,mantenere i nervi saldi

Mantenere i nervi saldi e una visione ottimistica sul futuro. Contemporaneamente monitorare il mercato. Sono i consigli di un esperto, Enrico Picciolo, consulente finanziario per una banca italiana da oltre vent'anni, che con uno sguardo attento all'economia comportamentale ha realizzato un libro - 'Risparmiare, investire, proteggere' - che è una sorta di vademecum per chi vuole investire e proteggere il proprio patrimonio.

"Bisogna mantenere i nervi saldi - dice Picciolo che tra l'altro partecipa al progetto 'economic@mente' organizzato nelle scuole dall'Anasf, l'associazione nazionale dei consulenti finanziari - Per i mercati i cali registrati sull'onda emotiva del nuovo coronavirus sono in parte fisiologici. Erano attesi da tempo dopo un 2019 senza scossoni caratterizzato da bassa volatilità. Bisogna comunque monitorare con attenzione cosa accade. Ora è impossibile prevedere quale sarà l'impatto sul Pil nei prossimi mesi".

La migliore tutela rispetto ai cali che oggi hanno colpito in modo particolare i mercati asiatici, secondo Picciolo, "sta in una giusta educazione finanziaria che dovrebbe prevedere, da subito, quali obiettivi ci si prefigge con un investimento e una sana diversificazione del portafoglio, anche tra le diverse aree finanziarie del mondo".

Non bisogna limitare il proprio spazio d'investimento all'orticello sotto casa e bisogna rivolgersi ad un consulente qualificato. "Metodo e disciplina dovrebbero essere elementi centrali dietro ogni scelta d'investimento, per una serie di fattori che condizionano ogni investitore, come ad esempio la paura di perdere soldi - afferma Picciolo nel suo libro - il dolore per una perdita pesa molto più del piacere che proviamo quando invece abbiamo un guadagno". Una verità che è stata anche misurata dall'economia Daniel Kahneman: se guadagniamo investendo 100 euro siamo felici '1', se li perdiamo soffriamo '2,5'. E' quello che il premio Nobel Richard Thaler, anche lui economista comportamentale, ha definito effetto dotazione: soffriamo nel perdere ciò che possediamo.

Per Picciolo un buon investitore deve seguire evidenze scientifiche ed esperienza passata per fare scelte sicure. Ad esempio tra le regole dell'investitore - da tenere a mente per evitare scelte emotive - c'è quella che "si acquista sui ribassi". E che nel lungo tempo i mercati, nel loro complesso, hanno sempre segnato una crescita. E poi, altra regola aurea ignorata da molti, c'è il fatto che i periodi ribassisti sono solitamente di durata più breve di quelli rialzisti: i primi durano 12-18 mesi, gli altri 5-8 anni. Dal 1949 - ha calcolato un recente report di Capital Group - si conta un periodo rialzista medio della durata di 71 mesi con performance del 263% contro un periodo ribassista medio di 14 mesi con un risultato negativo del 33%. Una ragione per non essere pessimisti anche in una giornata di forte flessione dei mercati.