Borsa: Europa migliora, Milan +0,7%

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Migliorano le principali borse europee con i futures Usa positivi in vista della fiducia dei manager del settore manifatturiero (indici Markit e Ism). Milano (Ftse Mib +0,7%) si conferma in testa davanti a Londra (+0,45%), Parigi (+0,4%), Madrid (+0,3%) e Francoforte (+0,3%). In Piazza Affari sprint di Nexi (+5,28%) e Prysmian (+2,99%), mentre corrono a Parigi i colossi del pagamento elettronico Ingenico (+13,74%), rilevata da Worldline (-1,57%). Sprint di Ryanair (+6,11%), che secondo il responsabile finanziario Neil Sorahan, intervistato da Bloomberg Television, trae vantaggio proprio dal Coronavirus, in quanto "le persone tendono a stare vicino a casa e per le vacanze preferiscono l'Europa alle mete in Asia e altrove". In arrivo in serata le vendite di auto negli Usa, previste in rialzo a 16,8 milioni di veicoli.