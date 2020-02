Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Avvio positivo per le principali Borse europee, che non vengono risucchiate dal crollo dei listini cinesi. A Parigi il Cac 40 ha iniziato gli scambi in progresso dello 0,27% a quota 5.822, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,27% a 7.305 punti mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,39% a 13.033 punti.