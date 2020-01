Lusso: Fashion-Automotive top 90% social

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Fashion e Automotive sono protagonisti del 90% delle discussioni sui social media, secondo uno studio sulle eccellenze italiane su milioni di conversazioni sui primi dieci canali social del mondo, in nove diverse lingue, realizzato da Altagamma e Accenture, che hanno creato il Social Luxury Index. Lo presentano come parametro sintetico per misurare l'andamento delle strategie social dei brand sotto vari punti di vista: presenza geografica, share of voice, sentiment delle conversazioni, coinvolgimento delle persone e di eventuali ambassador. A conquistare gli utenti sono soprattutto Food, Ospitalità e Nautica, con commenti prevalentemente positivi. La capacità di creare sinergie tra brand di settori diversi si conferma anche sui social una carta vincente. Russia e Cina rappresentano circa il 30% del mercato globale del lusso: sui loro canali social sono presenti 1,65 miliardi di utenti, su piattaforme locali come VK, WeChat e Sina Weibo, con un presidio però ancora basso del Made in Italy (28%).