Borsa: Milano -0,14%, bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Piazza Affari cambia registro e dopo un avvio positivo si appiattisce e gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,14% a 23.745 punti. A pesare sull'indice sono i cali di Enel che lascia sul terreno l'1,25%, seguita da Snam (-0,75%). Deboli poi Unicredit (-0,34%) , Intesa (-0,28%), Tim (-0,42%) e Fca (-0,17%). Viaggiano in controtendenza Leonardo (+4,28%) sulla scorta delle indicazioni di un 2019 sopra le attese e Atlantia (+1,38%) sulle voci ricorrenti di colloqui con il Governo. Sale poi Amplifon (+1,31%) che ha in corso il roadshow per l'emissione di un bond da 300 milioni a 7 anni. Tra gli altri bene Moncler (+0,91%), Prysmian (+0,98%) e Nexi (+0,94%). Lo spread tra btp e bund è in area 132 punti base.