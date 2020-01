Aston Martin: canadese Stroll compra 20%

Aston Martin ha raggiunto un accordo per l'ingresso nel capitale del miliardario canadese Lawrence Stroll. Il proprietario della scuderia di Formula 1 Racing Team ha messo sul piatto 182 milioni di sterline (216 milioni di euro) per il 20% della casa britannica. "Nonostante la recente la debolezza commerciale, la forza del marchio Aston Martin e il nostro portafoglio di auto in espansione ha permesso di attrarre un partner forte come Stroll a sostegno della svolta", sottolinea il presidente di Aston, Penny Hughes.

Immediato balzo in Borsa per Aston Martin: il titolo del gruppo automobilistico sale a Londra del 25% a 507 sterline.