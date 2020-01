Airbus ha accettato di pagare una multa totale di 3,6 miliardi di euro alla Francia, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti per archiviare le inchieste per corruzione di cui è oggetto. Secondo i dettagli dell'accordo, svelato oggi a Parigi, il colosso aeronautico europeo sborserà 2,1 miliardi di euro alla Francia, 984 milioni di euro alla Gran Bretagna e 526 milioni di euro agli Stati Uniti. Le inchieste riguardavano, in particolare, "irregolarità" sui contratti di vendita degli aerei.