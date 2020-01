Tesoro: rendimento Btp 10 anni sotto 1%

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - In calo i rendimenti nell'asta del Tesoro di Btp a 5 e 10 anni che tornano sui livelli di settembre 2019. In particolare, secondo quanto informa la Banca d'Italia, il decennale, di cui sono stati collocati 3,25 miliardi di euro, è sceso sotto l'1% con un rendimento dello 0,94%. Collocati anche titoli Btp a 5 anni per 2,75 miliardi con un rendimento dello 0,31% e Ccteu per 2,75 miliardi allo 0,18%.