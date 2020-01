Roche:nel 2019 utile netto sale del 32%

(ANSA) - BASILEA, 30 GEN - Roche chiude il 2019 con un utile netto di 14,11 miliardi di franchi svizzeri, pari a circa 13,18 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto al 2018. Il consiglio d'amministrazione ha proposto di aumentare il dividendo a 9 franchi svizzeri. Se sarà approvato dagli azionisti sarà il trentatreesimo aumento consecutivo di dividendi.

In Italia il gruppo chiude il 2019 con un fatturato complessivo di 901 milioni di euro, in crescita del +3,9% rispetto al 2018, nonostante la competizione dei biosimilari entrati da un paio d'anni sia sul mercato dell'ematologia, sia dell'oncologia.

Durante la presentazione dei risultati finanziari, il ceo di Roche, Severin Schwan, rispondendo a una domanda sul coronavirus, ha spiegato: "Abbiamo reagito subito ed abbiamo fatto partire dei test diagnostici. Si tratta di uno di monitoraggio e altri di conferma".