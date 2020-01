Borsa: in Europa apertura in calo

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - L'epidemia di coronavirus continua a far paura e sconvolge non solo la Cina. L'indice Stoxx Europe 600 apre in netto ribasso, con tutti i suoi 19 settori in rosso. Gli investitori sono cauti e restano in attesa della nuova riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità che potrebbe dichiarare un'emergenza internazionale.

Londra perde l'1% a 7410 punti, Parigi l'1,25% a 5882, Francoforte l'1,11% a 13.193 punti e Milano cede l'1,3% a 23.844 punti.