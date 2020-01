Borsa: Asia in panico, attesa per Oms

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Torna il panico sulle Borse in Asia. La preoccupazione per la minaccia anche economica che rappresenta l'epidemia di coronavirus, mentre cresce il bilancio delle vittime e la sua diffusione, affonda l'indice della regione, il MSCI Asia Pacific (-1,8%). Gli occhi sono puntati sulla riunione dell'Oms e sulle indicazioni per fermare l'infezione. La Borsa di Taiwan, che riapre per la prima volta dopo le festività del Capodanno lunare, ha perso il 5,75%.

Tookyo ha perso l'1,7%, Hong Kong il 2,86 per cento.