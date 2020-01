Borsa: Europa recupera e guarda a Fed

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Sono orientate al rialzo le Borse europee col focus che si sposta dal coronavirus ai risultati societari e sulla Fed che, secondo le attese, dovrebbe tenere i tassi invariati. Malgrado il forte calo di Hong Kong, che era stato chiuso per festività mentre il panico sul contagio del virus cinese affossava i listini mondiali, gli altri indici asiatici hanno dato segnali di ripresa in linea con quanto visto alla vigilia altrove. La prospettiva è di un nuovo rimbalzo alla luce dei futures americani positivi anche grazie al fatto che per il momento le compagnie Usa non sospendono i voli sulla Cina come ha fatto invece British Airways. Quest'ultima limita il calo dello 0,47% a Londra (+0,33%) dove domani la Bank of England potrebbe tagliare i tassi mentre il paese si prepara alla Brexit venerdì 31 gennaio. La migliore piazza è Parigi (+0,5%) dove Lvmh sale dell'1,53% per i conti e un po' di sereno sul comparto del lusso. Milano sale dello 0,4%, più cauta Francoforte (+0,14%).