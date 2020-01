Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Chiusura in rialzo per le principali Piazze europee. La migliore è stata Madrid (+0,66%) a 9.546 punti, seguita da Parigi (+0,49%) a 5.954 punti e Francoforte (+0,16%) a 13.345 punti. Fanalino di coda Londra (+0,038%) a 7.483 punti, con la scadenza per l'entrata in vigore della Brexit alle 23 del 31 dicembre.