Borsa:Europa migliora,sale ancora Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee imboccano la strada del rialzo, con Milano (+1,5%) che cresce ancora. In terreno positivo i futures statunitensi in vista dell'avvio di Wall Street. Sui mercati restano i timori per gli effetti che il coronavirus potrà avere sull'economia globale. In Europa poi si guarda all'appuntamento della Brexit fissata per il 31 gennaio.

In positivo Londra e Parigi (+0,4%), Madrid (+0,7%) e Francoforte (+0,3%).

A Piazza Affari corre Atlantia (+4,5%), in attesa che venga definita la vicenda della concessione alla controllata Autostrade per l'Italia. Bene le banche dopo le pagelle della Bce e con il calo dello spread tra Btp e Bund a 138 punti ed il rendimento del decennale italiano all'1,006%.

Tra le banche in rialzo Fineco (+2,7%), Unicredit (+2,4%), Mediobanca (+2%) e Intesa Sanpaolo (+1,8%). Bene anche Poste (+2,4%). In fondo al listino Exor (-0,5%) e Mps (-0,4%).