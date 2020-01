Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,85%)

(ANSA) - TOKYO, 28 GEN - La Borsa di Tokyo apre la seduta ai minimi in tre settimane, in scia alla correzione registrata dagli indici azionari Usa e mentre aumenta l'allerta degli investitori per la diffusione del coronavirus originato in Cina e le possibili ripercussioni sull'economia globale. Il Nikkei segna una flessione dello 0,85% a quota 23.144,68 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza a 108,90 sul dollaro e poco sopra 120 sull'euro.