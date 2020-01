Borsa: Europa sale e tenta vincere paura

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo e tentano di vincere la paura degli effetti del coronavirus. I listini sono sostenuti dalle utility e dalle Tlc mentre restano sotto pressione i settori del lusso, le compagnie aeree e le auto, colpiti dagli effetti del virus cinese. Dopo il crollo della vigilia il petrolio resta poco sopra i 53 dollari al barile, con i titoli del comparto energia in calo (-0,4%).

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,04%). In positivo Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%) mentre sono piatti Londra (+0,07%) e Madrid (+0,04%).

Nel Vecchio continente in rosso anche le banche (-0,4%) dopo le pagelle della Bce. In rosso Societe Generale (-1,4%), Banco Santander (-0,7%) e Credit Agricole (-0,6%).