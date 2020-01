Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee ribalzano e avviano la seduta in territorio positivo dopo una vigilia all'insegna di forti cali per gli effetti del coronavirus.

Prevalgono le prese di profitto pur in presenza delle preoccupazioni degli investitori sugli effetti che il virus avrà sull'economia globale.

Avviano la seduta in positivo Francoforte (+0,52%), Madrid (+0,5%), Parigi (+0,41%) e Londra (+0,38%). Guardando oltre il mercato azionario si assiste all'euro in lieve calo sul dollaro a 1,1016, l'oro è stabile sopra 1.580 dollari l'oncia e il petrolio resta poco sopra i 53 dollari al barile.