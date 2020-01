Autostrade, stretta sul dossier. M5s: 'possibile che la revoca non ci sia'

Non solo Telepass e Adr, ma anche Autostrade per l'Italia: Atlantia apre il capitale delle società controllate per favorire l'ingresso di soci finalizzati allo sviluppo del business delle società, sia sul fronte degli investimenti sia dell'occupazione. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Per Aspi l'ipotesi di apertura a nuovi soci - ventilata anche dall'ad di Atlantia in una recente intervista - potrebbe portare l'attuale quota dall'88,06 fino al 50% chiaramente legata al mantenimento delle concessioni senza le quali la società non avrebbe valore.

Stretta sul dossier che riguarda le concessioni autostradali con il governo in attesa degli ultimi pareri tecnici. Secondo quanto si apprende si sta lavorando alacremente a perfezionare i documenti e la decisione dovrebbe arrivare entro pochi giorni, come confermato anche ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra le ipotesi ventilate sui media ci sarebbe sul tavolo quella di un netto calo delle tariffe. Sullo sfondo anche l'ipotesi di un'apertura del capitale di Aspi a soci terzi, anche di profilo istituzionale. Il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, ammette la possibilità che Aspi possa mantenere le concessioni autostradali. E' possibile che non si arrivi alla revoca? "Per noi no, però può sempre accadere" ha ammesso l'esponente M5S, intervistato a 24Mattino su Radio 24. "Spingo per la revoca della concessioni, ma la convinzione in politica conta poco, dobbiamo batterci per dare ai cittadini una risposta seria. Il governo è ancora seduto al tavolo e nessuna decisione è ancora stata presa". In Borsa il titolo Atlantia balza del 5,5%