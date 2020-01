Atlantia: chiude con rally in Borsa, +6%

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Ottima giornata per Atlantia in Piazza Affari: il titolo ha chiuso in rialzo del 6,38% a 22,33 euro, recuperando un miliardo e cento milioni di capitalizzazione.

Forti gli scambi: sono passate di mano 4,2 milioni azioni della controllante di Autostrade per l'Italia, contro una media degli ultimi trenta giorni di Borsa di 2,3 milioni di pezzi.