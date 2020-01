Atlantia: accelera ancora (+5,5%)

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Atlantia accelera ancora a Piazza Affari, con il titolo che sale del 5,48% a 22,13 euro, mentre si inseguono le indiscrezioni di stampa secondo cui, il rafforzamento del Pd dopo la vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna, starebbe facendo sfumare l'ipotesi di revoca delle concessione, sostenuta dal M5S. Anche Bloomberg, citando due esponenti del governo di area Pd, sostiene che il governo probabilmente eviterà di stracciare la convenzione. Mentre Atlantia sarebbe pronta a ridurre la quota in Aspi se la convenzione non le venisse sottratta. Scenari a cui, alla luce dell'andamento del titolo in Borsa, gli investitori stanno dando credito.