Catalfo: 'Il salario minimo dopo il cuneo fiscale'

"Abbiamo inserito già nella nota di aggiornamento al Def alcuni punti salienti, uno è il salario minimo: cioè dare un salario dignitoso a tutti coloro che hanno delle retribuzioni troppo basse. E parliamo di cinque milioni di lavoratori che faticano a fine mese". Lo ha detto la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, a margine di un incontro per la presentazione del libro "Salari da fame". "Quindi è giusto - ha affermato - che, insieme al decreto appena approvato sul cuneo fiscale, si pensi anche a un'iniziativa sul salario minimo".

Il salario minimo "ha sempre fatto parte del nostro programma e come ministra del lavoro credo sia una priorità. Credo ci siano tutte le possibilità che possa essere portato a casa". Così la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, parlando a Milano alla presentazione del libro "Salari da fame". "Lo faremo - ha spiegato - così come abbiamo fatto per i rider, con una norma che il governo ha condiviso con tutta la maggioranza, creandola perfettamente in linea con la sentenza della Cassazione. Sono molto fiduciosa - ha concluso - e credo che in poco tempo possiamo portare a casa una norma che veda i lavoratori non addossarsi i rischi d'impresa e anche le imprese, perché non è abbassando i salari che si aiuta a fare progredire il Paese".