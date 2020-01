Borsa:Milano in rialzo (+1,1%), bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +1,1%), spinta da Cnh (+3,17%), con il rialzo oltre le stime della fiducia Markit dei manager delle imprese in Francia e Germania. Proseguono gli acquisti su Atlantia (+1,9%), su ipotesi di scorporo di Aspi per favorire la trattativa con il Governo per le concessioni autostradali. Bene anche Leonardo (+2,34%), Prysmian (+2,53%), che nella vigilia ha annunciato una commessa in Brasile con il consorzio Libra, e Buzzi (+2%). Lo spread in calo a 154,5 punti agevola Poste (+2,88%) e Intesa (+0,93%), mentre sono poco mosse Unicredit e Ubi (+0,2% entrambe) e Banco Bpm (-0,3%) gira in calo. Tiene Fca (+0,6%), penalizzata nella vigilia dai tempi annunciati per la fusione con Peugeot (+1,2% a Parigi). Scivolone di Pirelli (-4%) e Sogefi (-3,61%) dopo il taglio alle stime di Nokian (-8,27%).