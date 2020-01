Borsa: Europa chiude positiva

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Chiusura positiva per le principali Borse europee, anche se rallentate verso fine seduta dall'andamento girato in rosso di Wall Street, in una giornata in cui negli Usa viene data notizia di un secondo caso di coronavirus, mentre la discussione al Senato per l'impeachment per il presidente, Donald Trump, vede un crollo degli ascolti tv.

La migliore è stata Francoforte (+1,41%) a 13.576 punti, seguita da Londra (+1%) a 7.585 punti, Parigi (+0,88%) a 6.024 punti e Madrid (+0,46%) a 9.562 punti, il giorno in cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha espresso da Davos l'intenzione di proseguire con la politica espansiva dei tassi bassi e la Ue ha nominato il suo primo rappresentante a Londra, in vista dell'attuazione della Brexit.