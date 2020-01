Borsa: Europa brillante, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Borse europee brillanti nel giorno della fiducia dei manager in Francia, Germania, nel Regno Unito e nell'Ue migliori delle stime. La regina è Londra (+1,6%), seguita da Francoforte (+1,4%), Parigi e Milano (+1,3% entrambe) e Madrid (+1,1%). In rialzo i futures Usa in attesa della fiducia dei manager Usa, mentre gli scambi sono limitati per le festività di capodanno in Cina e Paesi limitrofi, ad eccezione di Hong Kong. Giornata di conti e previsioni sull'anno per Carrefour (+4,0%), Remy Cointreau (-9%) e Nokian (-8,7%), con ripercussioni anche su Pirelli (-3%) e Continental (-1,8%). In controtendenza Fca e Peugeot (+1% entrambe), rallentate nella vigilia dai tempi annunciati per la fusione, che l'A.d di Volkswagen (+0,65%) Herbert Diess ha definito come una "buona mossa" per il Leone. Il calo dello spread a 155 punti spinge Poste (+3,7%), miglior titolo in Piazza Affari, seguita da Cnh (+3,53%).