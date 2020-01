Borsa: Europa a 2 velocità, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Borse europee contrastate in vista della decisione della Bce sui tassi. Milano (Ftse Mib +0,74%) si conferma in testa, seguita a distanza da Parigi (+0,15%), Madrid (+0,09%), Londra (-0,27%) e Francoforte (-0,31%). Contrastati i futures Usa in vista dei sussidi di disoccupazione e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas con gli investitori preoccupati per il dilagare del coronavirus localizzato nella città cinese di Whuan. Pesano i titoli del lusso, da Moncler (-2,3%) a Kering (-2%) e Swatch (-1,7%). In calo il greggio (-1,69%) e di conseguenza i petroliferi Repsol (-2,24%), Galp (-1,58%) e, in Piazza Affari, Saipem (-0,8%) ed Eni (-0,6%). Bene tra i bancari Santander (+1,5%), spinta dagli analisti di Ubs, Bankinter (+3,2%) e Caixabank (+1,5%), insieme a Unicredit (+1,1%) e Intesa (+0,6%) in Piazza Affari, con lo spread in calo a 155 punti. Giù Fca e Peugeot (-0,7% entrambe), con i tempi annunciati per la fusione, sprint di Stm (+8,2%), dopo le previsioni sui ricavi a 12 miliardi di dollari.