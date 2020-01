Borsa: Asia frena, Tokyo -0,98%

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Segno meno davanti agli indici delle principali Borse di Asia e Pacifico per l'effetto combinato del coronavirus cinese con epicentro a Whuan e del calo delle esportazioni giapponesi (-5,6%) nell'intero 2019.

Tokyo ha ceduto lo 0,98%, ben più pesante Shanghai (-2,75%), chiusa per festività Taiwan. Segno meno per Seul (-0,93%), Sidney (-0,63%) e Hong Kong (-1,85%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,46%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa della decisione della Bce sui tassi, della fiducia dei consumatori nell'Ue e, dagli Usa, delle richieste di sussidi, dell'Indice Principale e di quello della Fed di Kansas City sull'attività manifatturiera. In calo il dollaro sullo yen, stabile sull'euro, in ripresa la Sterlina, giù lo yuan cinese su tutte le divise. Segno meno per il greggio (wti -1,71%) e per l'oro (-0,15% a 1.556,1 dollari l'oncia).