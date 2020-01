Saldi:Revolut, forte crescita online

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Gli utenti Revolut hanno speso oltre 2 milioni di euro in shopping - sia online sia nei negozi tradizionali - durante i primi sette giorni dei saldi, quadruplicando la cifra spesa lo scorso anno nella stessa settimana. Lo si legge in una nota, secondo cui gli italiani hanno scelto di effettuare online il 29% degli acquisti (un incremento di 5 punti percentuali rispetto al 2019), significativamente al di sopra di altri mercati europei come Regno Unito (14%), Francia (18%) e Spagna (20%) durante la prima settimana dei saldi in questi Paesi.

Durante questi primi sette giorni gli utenti italiani hanno speso il 33% in meno rispetto alla settimana del Black Friday, dove anche la quota di acquisti online registrata é maggiore (31%) e la cifra spesa utilizzando Revolut è stata di oltre 3 milioni. L'ammontare di questa prima settimana di saldi non é solo inferiore alla settimana del Black Friday ma anche ai sette giorni precedenti il Natale, durante i quali sono stati spesi circa 2,5 milioni di Euro in shopping.