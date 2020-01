Libri:manuale per fondazioni bancarie

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Spiegare, attraverso schede e norme, il ruolo delle fondazioni bancarie, per far comprendere meglio il loro ruolo di mecenati e di sostegno alle fase deboli e la loro attività di investitore paziente. Nel libro di Beppe Ghisolfi, già vicepresidente Abi e autore di altre opere di divulgazione come il Manuale di educazione finanziaria, dal titolo 'Le fondazioni bancarie, Manuale di navigazione', si passano in rassegna così leggi e decreti che riguardano gli enti. Come scrive nell'introduzione Antonio Patuelli, presidente Abi, "è un volume sostanzialmente di Storia del Diritto italiano" sottolineando come "ora le Fondazioni d'origine bancaria sono anche fra i più lungimiranti investitori istituzionali radicati in Italia".