Borsa: Milano fiacca con banche e Saipem

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Dopo un avvio in cauto rialzo Piazza Affari vira in negativo con gli investitori che si interrogano per capire i potenziali danni economici legati al contagio del nuovo corona virus cinese. Pesano sul listino Saipem (-4%), tagliata a 'underperform' da Bofa, e le banche, su cui scattano le prese di beneficio in scia al rialzo dello spread Btp-Bund causato dai timori di ripercussioni sul governo delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del M5S: Banco Bpm cede l'1,9%, Unicredit l'1,7%, Bper l'1,5%, Ubi lo 0,8%. Deboli anche gli energetici Eni (-0,7%) e Tenaris (-0,7%).

Tra gli assicurativi poco mossa Generali (-0,1%), con il ceo Donnet che annuncia di disporre di tre miliardi per acquisizioni, mentre scivola Unipol (-0,9%). Dall'altra parte del listino brilla Atlantia (+1,66%), in vista del passo indietro di Di Maio, e vanno bene Ferrari (+1,1%) e Azimut (+0,8%).