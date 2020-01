Borsa Tokyo apre piatta (-0,04%)

(ANSA) - TOKYO, 21 GEN - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco mossa con gli investitori che attendono nuove indicazioni dal rapporto trimestrale della Banca centrale del Giappone (Boj), previsto in tarda mattinata, e le future decisioni di politica monetaria, con il costo del denaro che dovrebbe rimanere invariato. L'indice Nikkei in apertura si mantiene sui massimi in 16 mesi a quota 24.072,94 (-0,04%). Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato a 110,10 sul dollaro, e a 122,20 sulla moneta unica.