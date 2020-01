Maggino, strategia per governo Benessere

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "L'obiettivo della politica deve essere il benessere del Paese, non è una novità, lo diceva già Aristotele ed il suo raggiungimento va affrontato con un approccio di sistema perchè il benessere è un concetto complesso e la sua governance necessita di una strategia che tenga conto di questa complessità". Così Filomena Maggino, Consigliera della presidenza del Consiglio per la cabina di Regia 'Benessere Italia' fa il punto sul compito, gli strumenti ed il lavoro avviato dalla struttura del governo, nata per garantire ai cittadini il diritto ad una vita migliore possibile in vista del primo incontro pubblico dell' Organo di governo lunedì prossimo.