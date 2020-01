Intesa: al via giornata per lo sviluppo sostenibile

Dalla coesione sociale per ridurre le disuguaglianze, alla finanza d'impatto per favorire l'inclusione, all' economia circolare, alla crescita l'occupazione, l'innovazione. SEGUI LA DIRETTA DELL'EVENTO

Sono questi alcuni dei temi ai quali è dedicata la mattinata di confronto organizzata da Intesa Sanpaolo per presentare i risultati e le nuove iniziative del gruppo in ambito sociale, occupazione giovanile, promozione culturale, economia circolare e innovazione. "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo" è il titolo dell'appuntamento che si svolge stamani a Milano presso il Centro congressi della Fondazione Cariplo, articolato in un confronto con gli stakeholder e i partner con cui lavora Intesa, per raggiungere gli obiettivi di crescita sociale, culturale e civile al centro del Piano di impresa 2018-2021. Tra i protagonisti della giornata oltre al presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, il CEO e Consigliere Delegato Carlo Messina, Rob Kapito, presidente di BlackRock, il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano che interviene sul tema dell'innovazione come fattore di competitività del Paese e numerosi rappresentanti di istituzioni ed enti no profit, da Letizia Moratti, Co-Fondatrice Fondazione San Patrignano a Catia Bastioli, presidente Terna e amministratore delegato Novamont.