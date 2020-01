Genovese Italmatch compra RecoPhos

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Italmatch Chemicals, gruppo chimico di Genova attivo nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil & gas, per la plastica e per oli lubrificanti, ha acquisito RecoPhos Project Technology da Israel Chemicals. L'obiettivo, annuncia in una nota, è di sviluppare ulteriormente e completare un processo sostenibile e altamente efficiente per il recupero del fosforo da tutti i flussi di rifiuti che lo contengono per produrre fosforo elementare (P4). Il portafoglio storico e attuale di Italmatch Chemicals è fortemente legato al fosforo elementare (P4) come materia prima strategica. Completato il progetto RecoPhos, Italmatch Chemicals aprirà una nuova strada per produrre fosforo elementare della qualità più pura, partendo da materie prime secondarie 'di scarto', contribuendo a ridurre il consumo di fosforo naturale, dichiarato come materia prima critica e strategica dall'Ue a causa della sua limitata disponibilità nel lungo periodo.