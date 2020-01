Borsa: Europa in rosso, su i future Usa

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Positiva Milano (+0,4%) con Madrid (+0,1%) a metà seduta, al contrario delle altre principali Borse europee, mentre vengono resi noti i verbali della riunione della Bce di dicembre, con focus sulla politica monetaria. In rialzo i future Usa, con dati in calo sulle nuove richieste di disoccupazione a gennaio e le vendite al dettaglio di dicembre in crescita. La peggiore è Londra (-0,4%), seguita da Francoforte (-0,2%), Parigi (-0,1%).

A Milano brilla Ubi Banca (+3,2%) che ha piazzato in settimana un subordinato da 400 milioni. Con lo spread a 160 punti, bene anche Banco Bpm (+1,8%), Unicredit (+0,4%) e piatta Intesa (+0,02%), in linea con la negatività della maggioranza delle banche in Europa, come Barclays (-1,5%), Virgin Money (-1,4%), Bnp (-1,2%) e Credite Agricole (-1,1%). Pesanti anche le auto, a partire da Renault (-1,7%) e Volkswagen (-1,5%). In stallo l'oro (+0,03%) e rallenta la sua corsa il greggio (wti -0,2%), ma crescono i petroliferi: rimbalzano Tullow (+8,5%) e John Wood (+6,5%).