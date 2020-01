Borsa: Asia cauta su accordo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico leggermente negativi in attesa della firma del primo passo per l'accordo sui dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tokyo con l'indice Nikkei 225 segna un ribasso finale dello 0,45%, Hong Kong sta chiudendo in calo di mezzo punto percentuale, il listino cinese di Shanghai ha concluso in contrazione dello 0,54%, quello di Shenzhen dello 0,22%.

I dubbi che stanno emergendo da parte americana hanno messo in 'stand by' le Borse della zona, compresa Seul che ha chiuso con l'indice generale Kospi in ribasso dello 0,35%, mentre la sola Sidney mostra un segno positivo (+0,47%).

Incerti i futures sull'avvio dei listini azionari europei.