Antitrust multa Eni per campagna diesel

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro ad Eni per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante Eni Diesel+ "attribuendo al prodotto nel suo complesso vanti ambientali che non sono risultati fondati". E' quanto si legge in una nota dell'Antitrust.

Nel corso del procedimento, precisa comunque l'Autorità, la società Eni ha avviato l'interruzione della suddetta campagna stampa e si è impegnata a non utilizzare più, con riferimento a carburanti per autotrazione, la parola "green".