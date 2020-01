Svolta Blackrock, il colosso dei fondi lancia la sfida pro-clima

Il gigante dei fondi BlackRock traccia la strada per il futuro ed annuncia una svolta netta del suo business dichiarando ufficialmente che la sostenibilità diventerà il suo "standard negli investimenti". L'occasione è la lettera agli investitori in cui il gigante dei fondi, per voce del suo numero uno Larry Flint spiega l'intenzione di schierarsi anche attivamente.

"Considerando i crescenti rischi di investimento che circondano la sostenibilità, saremo sempre più propensi a votare contro i dirigenti e i consiglieri di amministrazione quando le società non svolgeranno progressi sufficienti in materia di informativa sulla sostenibilità e non predisporranno linee guida e piani aziendali ad essa connessi", dice Flint che ricorda come dal dialogo di BlackRock con i clienti di tutto il mondo, emerga come siano sempre più numerosi quelli che si spostano verso investimenti sostenibili.

Basterebbe soltanto che il 10 o addirittura il 5% degli investitori lo facesse, calcola, e si assisterebbe ad un massiccio spostamento di capitale.