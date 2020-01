Borsa: Milano cauta, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Chiusura cauta (+0,1%) per Piazza Affari, in linea col resto d'Europa. Peggiori del listino principale Pirelli (-3,1%) con un report negativo di Ubs, insieme ai petroliferi, da Tenaris (-1,7%) a Eni (-1,1%), nonostante il greggio in rialzo (wti +0,4%). Male dopo i conti Banca Generali (-2,1%) e Leonardo (-1,7%) dopo un nuovo contratto Usa. Tra i titoli pesanti Poste (-0,8%) e scivolone per Rcs (-4,3%). Qualche perdita per Mediaset (-0,6%) mentre Vivendi ritira l'istanza cautelare sul provvedimento Agcom.

Buona giornata col lusso per Moncler (+1,9%), mentre stenta Ferragamo (-0,2%). Guadagni per Azimut (+1,7%) e Prysmian risale (+1,3%) dopo le perdite del giorno prima col nuovo guasto al Western Link. Bene Nexi (+1,3%). Con lo spread a 156,5 punti bene le banche: le migliori Mps (+4,9%) e a distanza Fineco (+1,1%) e Unicredit (+0,8%). Ferma per eccesso di rialzo Banca Intermobiliare. Su Banca Ifis (+0,6%) dopo il piano. Cede qualcosa Atlantia (-0,5%) col dossier aperto sulle concessioni autostradali.