Borsa: Hong Kong apre a +0,67%

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva: l'Hang Seng sale dello 0,67%, a 29.149,53 punti, in scia all'arrivo a Washington del vicepremier cinese Liu He a Washington per la firma della 'fase uno' dell'accordo commerciale e dalla rimozione di Pechino dalla lista di Paesi accusati dal Tesoro Usa di essere un manipolatore di valute. La mossa è un altro importante segnale di distensione tra i due Paesi.

In rialzo anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite segnano, rispettivamente, progressi dello 0,16% (a 3.120,67 punti) e dello 0,31%, a quota 1.828,07.