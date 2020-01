Borsa: Europa chiude cauta

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Chiusure caute per le principali Borse europee, tutte intorno alla parità e con Madrid in leggero negativo (-0,16%) a 9.528 punti. In linea le altre, a partire da Parigi (+0,08%) a 6.040, seguita da Londra (+0,06%) a 7.622 punti e Francoforte (+0,04%) a 13.456 punti.