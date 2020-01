Boeing:Moody's mette osservazione rating

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Moody's mette sotto osservazione il rating di Boeing per un possibile downgrade. Lo afferma Moody's in una nota, sottolineando che la revisione è legata alla probabile costosa ripresa di Boeing alle prese con la crisi del 737 Max. Secondo Moody's, più è lungo il periodo della messa a terra del 737 Max più sono i rischi alla reputazione del Boeing.